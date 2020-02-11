Ярославский рассказал, как решить проблему Металлиста

Бывший владелец харьковского клуба считает, что процедура банкротства должна быть доведена до конца

  • 11.02.2020 17:25
  • 2731 просмотр
  • 1 комментарий
Ярославский рассказал, как решить проблему Металлиста
© Sport.ua. Александр Ярославский

Экс-владелец «Металлист» Александр Ярославский считает, что возродить клуб возможно, и для этого следует действовать согласно закону.

По словам Ярославского, для этого необходимо довести до конца процедуру банкротства, прекратить нелегальную наживу на частях инфраструктуры, рассчитаться с кредиторами, а далее уже совместно с ними решать судьбу имущества клуба и бренда.

«Не знаешь, как поступить, — действуй по уставу. В данном случае — по закону. Процедура банкротства должна быть доведена до конца! Это раз. Никто не должен мутно наживаться на частях инфраструктуры «Металлиста» — это два. Сегодня, по справедливости, владельцами клуба являются его кредиторы, среди которых, кстати, государство — далеко не самый крупный. Государство должно вступить в переговоры с футболистами и другими донорами. Нельзя бросать людей и компании через бедро, игнорируя их право на их же деньги. Поэтому необходимо договориться о расчете с кредиторами — это три. И четыре: именно совет кредиторов, как и положено в случае банкротства, должен решать судьбу имущества клуба, включая сюда и судьбу бренда. Иначе все эти суррогатные пиар-национализации будут разбиты кредиторами в первом же суде», — говорит Ярославский.

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Источник — Зеркало недели

(11 голосов)

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Комментарии
    DidOk
    online
      DidOk, 11.02.2020 19:45
    +1
    Зрозуміло. Ярославський буде вичікувати логічного завершення процедури банкрутства і лише тоді придбає бренд "Металіст".
    Наш ФК "Металіст" побачимо в 2021 або аж в 2022 р.р.
    Ссылка
    DidOk
    online
      DidOk, 11.02.2020 19:45
    +1
    Зрозуміло. Ярославський буде вичікувати логічного завершення процедури банкрутства і лише тоді придбає бренд "Металіст".
    Наш ФК "Металіст" побачимо в 2021 або аж в 2022 р.р.
    Ссылка
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