Зинедин ЗИДАН: «После перерыва мы сыграли очень хорошо»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Барселоной» в Эль Класико. Матч завершился со счетом 2:0.

«Я рад за Винисиуса, он заслужил свой мяч. Это был важный гол. Рассчитывал на гол и Иско, но Тер Штеген сделал отличный сэйв. Мариано вышел на замену и забил, он доказывает свою важность для команды.

У нас прекрасные ощущения. Первая половина матча получилась непростой. Но после перерыва сыграли очень хорошо. В нападении мы играли превосходно и отлично прессинговали», - сказал Зидан.

После этого тура «Реал» опережает «Барселону» на одно очко в турнирной таблице чемпионата.