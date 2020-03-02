Зинедин ЗИДАН: «После перерыва мы сыграли очень хорошо»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Барселоной» в Эль Класико. Матч завершился со счетом 2:0.
«Я рад за Винисиуса, он заслужил свой мяч. Это был важный гол. Рассчитывал на гол и Иско, но Тер Штеген сделал отличный сэйв. Мариано вышел на замену и забил, он доказывает свою важность для команды.
У нас прекрасные ощущения. Первая половина матча получилась непростой. Но после перерыва сыграли очень хорошо. В нападении мы играли превосходно и отлично прессинговали», - сказал Зидан.
После этого тура «Реал» опережает «Барселону» на одно очко в турнирной таблице чемпионата.
Источник — Marca
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