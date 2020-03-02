Зинедин ЗИДАН: «После перерыва мы сыграли очень хорошо»

Наставник «Реала» доволен тем, как команда провела второй тайм

  • 02.03.2020 08:52
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Зинедин ЗИДАН: «После перерыва мы сыграли очень хорошо»
© ФК Реал Мадрид. Зинедин Зидан

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Барселоной» в Эль Класико. Матч завершился со счетом 2:0.

«Я рад за Винисиуса, он заслужил свой мяч. Это был важный гол. Рассчитывал на гол и Иско, но Тер Штеген сделал отличный сэйв. Мариано вышел на замену и забил, он доказывает свою важность для команды. 

У нас прекрасные ощущения. Первая половина матча получилась непростой. Но после перерыва сыграли очень хорошо. В нападении мы играли превосходно и отлично прессинговали», - сказал Зидан. 

После этого тура «Реал» опережает «Барселону» на одно очко в турнирной таблице чемпионата. 

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Источник — Marca

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