Клуб Бекхэма уступил в дебютном матче в МЛС

«Интер Майами» уступил «Лос-Анджелесу» в рамках регулярного чемпионата МЛС. Это был дебютный матч клуба Дэвида Бекхэма в турнире.
Встреча состоялась в Лос-Анджелесе. Единственный мяч забил нападающий хозяев Карлос Вела.
🔁 Carlos Vela GOLAZO on repeat 🔁 pic.twitter.com/YbtUipqDrU— Major League Soccer (@MLS) March 2, 2020
Первый домашний матч «Интер Майами» проведет 14 марта, когда встретится с «Лос-Анджелес Гэлакси».
Ранее сообщалось, что миланский «Интер» вынудит клуб Бекхэма сменить название.
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Источник — Sport.ua
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