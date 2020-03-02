Клуб Бекхэма уступил в дебютном матче в МЛС

«Интер Майами» провел свой первый официальный матч в чемпионате

  • 02.03.2020 07:57
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Клуб Бекхэма уступил в дебютном матче в МЛС
© ФК Интер Майами

«Интер Майами» уступил «Лос-Анджелесу» в рамках регулярного чемпионата МЛС. Это был дебютный матч клуба Дэвида Бекхэма в турнире.

Встреча состоялась в Лос-Анджелесе. Единственный мяч забил нападающий хозяев Карлос Вела.

 

 

Первый домашний матч «Интер Майами» проведет 14 марта, когда встретится с «Лос-Анджелес Гэлакси».

Ранее сообщалось, что миланский «Интер» вынудит клуб Бекхэма сменить название.

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Источник — Sport.ua

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