Марта Костюк – Исалин Бонавентюр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, второго марта, 17-летняя украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №141) стартует в основной сетке турнира WTA в Лионе.
В первом круге украинка сыграет против Исалин Бонавентюр из Бельгии (№122 WTA).
Поединок стартует в 12:00 по Киеву.
Напомним, в финале квалификации украинка обыграла китаянку Джиа-Джин Лу.
Плеер с трансляцией появится ближе к началу матча.
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Источник — Sport.ua
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