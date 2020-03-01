Лион. Марта Костюк пробилась в основную сетку турнира

Украинская спортсменка победила китаянку Джиа-Джин Лу

  • 01.03.2020 12:48
  • 802 просмотра
  • 6 комментариев
Лион. Марта Костюк пробилась в основную сетку турнира
© ФТУ. Марта Костюк

17-летняя украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №141) вышла в основную сетку турнира WTA в Лионе.

В финале квалификации Костюк в трех сетах обыграла 30 летнюю китаянку Джиа-Джин Лу (WTA №181) — 6:1, 3:6, 6:1.

Поединок длился 1 час 35 минут.

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    sv_2000
      sv_2000, 01.03.2020 13:34
    0
    Поглядывал в майскоре во время матча... Ну что сказать... Игра получилась тяжелее, чем я ожидал. Неожиджанный провал во втором сете, в начале третьего тоже было тревожно.... Если б Марта не удержала свою попачу в валидольном 3-м гейме, то ситуация могла бы обостриться. Только начиная с четвертого гейма стало спокойно.
    Ну, то, что Марте сильно не хватает концентрации не секрет. Но последние результаты ее внушают легкий оптимизм. Согласен с ниже отписавшимся, что хочется проверить марту в матче с топовым соперником. Кенин была бы прекрасным вариантом. Но также хочется чтобы Марта прошла по сетке пару кругов....
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    Sashamar
    online
    Sashamar, 01.03.2020 13:30
    +1
    vital, 01.03.2020 13:15
    Сьогодні дзеркальне відображення вчорашньої гри від Марти: погром українкою суперниці у крайніх сетах, з несподіваним програшем у 2-му сеті. Дивні перепади в грі Костюк, зайві сети це зайвий час на майданчику, який забирає сили. Далі ж складніше буде. Партія успішної гри в основі і хочеться її зустрічі з Кенін.
    Відчуття, що Марта в таємній змові з буками. Винятково високий коефіціент на суперницю, трохи вищій за одниницю на неї. Швидкий перший сет, тобто не хвилюйтесь, і здача другого, аби довірливі клієнти понесли гроші в надії на диво. Після чого все стає на свої місця.
    Взагалі вчора майже всі зустрічі закінчилися як передбачалося. Тільки перша сіяна Корпач несподівано програла. Ну й на румунку коефіціент чомусь був набагато вище ніж на суперницю.
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    vital
    online
      vital, 01.03.2020 13:15
    +1
    Сьогодні дзеркальне відображення вчорашньої гри від Марти: погром українкою суперниці у крайніх сетах, з несподіваним програшем у 2-му сеті. Дивні перепади в грі Костюк, зайві сети це зайвий час на майданчику, який забирає сили. Далі ж складніше буде. Партія успішної гри в основі і хочеться її зустрічі з Кенін.
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    kollekciy
    online
      kollekciy, 01.03.2020 13:09
    +3
    Надіюся, що нарешті за довгий час, зможемо побачити гру Марти на кращих камерах.
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    Олег Судак
    Олег Судак, 01.03.2020 13:06
    0
    Марто,не збавляй обертів.Пора дорослішати.Всі передумови для спортивного росту є--вперед!!!
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    kollekciy
    online
      kollekciy, 01.03.2020 13:04
    +2
    Марту з перемогою! Та потраплянням в основу WTA турніру. Склад учасниць, як для 250 тис. зібрався доволі сильний. Але шанси на прохід першого кола в Марти хороші, а для проходу другого кола, треба вдача на жеребкуванні.
    По грі Марти сьогодні, можна відзначити покращення стабільності подачі (в тих сетах в яких вона хотіла грати на перемогу). Залишається питання до дивного другого сету, в якому Марта неначе навмисне послаблює гру, щоб довше по грати (тренуватися). До речі буки зовсім не реагують на злиті другі сети, продовжуючи ставити в Live не більше 1,20 на Марту, неначе знають що це вона просто грається.
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    kollekciy
    online
      kollekciy, 01.03.2020 13:09
    +3
    Надіюся, що нарешті за довгий час, зможемо побачити гру Марти на кращих камерах.
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    kollekciy
    online
      kollekciy, 01.03.2020 13:04
    +2
    Марту з перемогою! Та потраплянням в основу WTA турніру. Склад учасниць, як для 250 тис. зібрався доволі сильний. Але шанси на прохід першого кола в Марти хороші, а для проходу другого кола, треба вдача на жеребкуванні.
    По грі Марти сьогодні, можна відзначити покращення стабільності подачі (в тих сетах в яких вона хотіла грати на перемогу). Залишається питання до дивного другого сету, в якому Марта неначе навмисне послаблює гру, щоб довше по грати (тренуватися). До речі буки зовсім не реагують на злиті другі сети, продовжуючи ставити в Live не більше 1,20 на Марту, неначе знають що це вона просто грається.
    Ссылка
    Sashamar
    online
    Sashamar, 01.03.2020 13:30
    +1
    vital, 01.03.2020 13:15
    Сьогодні дзеркальне відображення вчорашньої гри від Марти: погром українкою суперниці у крайніх сетах, з несподіваним програшем у 2-му сеті. Дивні перепади в грі Костюк, зайві сети це зайвий час на майданчику, який забирає сили. Далі ж складніше буде. Партія успішної гри в основі і хочеться її зустрічі з Кенін.
    Відчуття, що Марта в таємній змові з буками. Винятково високий коефіціент на суперницю, трохи вищій за одниницю на неї. Швидкий перший сет, тобто не хвилюйтесь, і здача другого, аби довірливі клієнти понесли гроші в надії на диво. Після чого все стає на свої місця.
    Взагалі вчора майже всі зустрічі закінчилися як передбачалося. Тільки перша сіяна Корпач несподівано програла. Ну й на румунку коефіціент чомусь був набагато вище ніж на суперницю.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 01.03.2020 13:15
    +1
    Сьогодні дзеркальне відображення вчорашньої гри від Марти: погром українкою суперниці у крайніх сетах, з несподіваним програшем у 2-му сеті. Дивні перепади в грі Костюк, зайві сети це зайвий час на майданчику, який забирає сили. Далі ж складніше буде. Партія успішної гри в основі і хочеться її зустрічі з Кенін.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 01.03.2020 13:34
    0
    Поглядывал в майскоре во время матча... Ну что сказать... Игра получилась тяжелее, чем я ожидал. Неожиджанный провал во втором сете, в начале третьего тоже было тревожно.... Если б Марта не удержала свою попачу в валидольном 3-м гейме, то ситуация могла бы обостриться. Только начиная с четвертого гейма стало спокойно.
    Ну, то, что Марте сильно не хватает концентрации не секрет. Но последние результаты ее внушают легкий оптимизм. Согласен с ниже отписавшимся, что хочется проверить марту в матче с топовым соперником. Кенин была бы прекрасным вариантом. Но также хочется чтобы Марта прошла по сетке пару кругов....
    Ссылка
    Олег Судак
    Олег Судак, 01.03.2020 13:06
    0
    Марто,не збавляй обертів.Пора дорослішати.Всі передумови для спортивного росту є--вперед!!!
    Ссылка
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