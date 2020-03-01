Лион. Марта Костюк пробилась в основную сетку турнира

17-летняя украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №141) вышла в основную сетку турнира WTA в Лионе.
В финале квалификации Костюк в трех сетах обыграла 30 летнюю китаянку Джиа-Джин Лу (WTA №181) — 6:1, 3:6, 6:1.
Поединок длился 1 час 35 минут.
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Источник — Sport.ua
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Ну, то, что Марте сильно не хватает концентрации не секрет. Но последние результаты ее внушают легкий оптимизм. Согласен с ниже отписавшимся, что хочется проверить марту в матче с топовым соперником. Кенин была бы прекрасным вариантом. Но также хочется чтобы Марта прошла по сетке пару кругов....
Взагалі вчора майже всі зустрічі закінчилися як передбачалося. Тільки перша сіяна Корпач несподівано програла. Ну й на румунку коефіціент чомусь був набагато вище ніж на суперницю.
По грі Марти сьогодні, можна відзначити покращення стабільності подачі (в тих сетах в яких вона хотіла грати на перемогу). Залишається питання до дивного другого сету, в якому Марта неначе навмисне послаблює гру, щоб довше по грати (тренуватися). До речі буки зовсім не реагують на злиті другі сети, продовжуючи ставити в Live не більше 1,20 на Марту, неначе знають що це вона просто грається.
По грі Марти сьогодні, можна відзначити покращення стабільності подачі (в тих сетах в яких вона хотіла грати на перемогу). Залишається питання до дивного другого сету, в якому Марта неначе навмисне послаблює гру, щоб довше по грати (тренуватися). До речі буки зовсім не реагують на злиті другі сети, продовжуючи ставити в Live не більше 1,20 на Марту, неначе знають що це вона просто грається.
Взагалі вчора майже всі зустрічі закінчилися як передбачалося. Тільки перша сіяна Корпач несподівано програла. Ну й на румунку коефіціент чомусь був набагато вище ніж на суперницю.
Ну, то, что Марте сильно не хватает концентрации не секрет. Но последние результаты ее внушают легкий оптимизм. Согласен с ниже отписавшимся, что хочется проверить марту в матче с топовым соперником. Кенин была бы прекрасным вариантом. Но также хочется чтобы Марта прошла по сетке пару кругов....
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