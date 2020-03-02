ПИКЕ: «Если бы мы воспользовались моментами, у Реала были бы проблеми»

Один из лидеров «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал поражение от мадридского «Реала» (0:2) в матче 26-го тура испанской Примеры.

«Мы контролировали игру в первом тайме. В первом тайме была худшая версия «Реала», что я видел на «Сантьяго Бернабеу». Во втором они отодвинули нас от своих ворот и забили в неподходящий момент.

Не говорю, что это критика. Мы тоже были не слишком хороши. Если бы воспользовались своими моментами в первом тайме, то у них возникли бы проблемы», - сказал Пике.

После этого тура «Реал» опережает «Барселону» на одно очко в турнирной таблице чемпионата.