Хавбек Карпат: «Было бы замечательно, если бы на всех матчах работал VAR»

Артем Козак – о спорном эпизоде в конце матча с «Колосом»

  • 02.03.2020 04:59
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Хавбек Карпат: «Было бы замечательно, если бы на всех матчах работал VAR»
© ФК Карпаты. Артем Козак

Полузащитник львовских «Карпат» Артем Козак прокомментировал поражение от «Колоса» (1:2) в матче 20-го тура украинской Премьер-лиги.

– От матча остались неприятные впечатления. Проигрывать всегда больно. Мы рассчитывали только на победу и пытались обыграть «Колос». Обидно, поскольку нам удалось перевернуть игру и мы имели хорошие возможности, чтобы получить очки.

– После перерыва «Карпаты» начали играть гораздо острее и увереннее. Это последствия разговора в раздевалке?
– Да, тренерский штаб нас завел. Нам указали на ошибки и ребята начали использовать свои сильные стороны. «Карпаты» навязывали свою игру сопернику и начали действовать более смело и уверенно.

– Ваш забитый гол - это результат отличного взаимодействия с Остапом Притулой?
– Я сознательно шел на ближнюю штангу, потому что чувствовал, что Остап выполнит такой пас. У нас есть вариативность розыгрышей угловых, которые мы разрабатываем на тренировках. Хорошо, что сегодня это сработало. К сожалению, нам не удалось забить хотя бы еще один раз.

– Последний штрафной в компенсированное время, последний шанс. На повторе четко видно, как мяч попал в руку футболиста «Колоса».
– Это чистая рука, к тому же мяч летел в створ. Все это видели, однако рефери этого не заметил. Было бы замечательно, если бы на всех матчах работал VAR. Это позволило бы избегать таких неоднозначных эпизодов.

– Следующий матч уже в среду. Команда будет готова к встрече с «Александрией»?
– У нас есть немало классных исполнителей, тренер сможет применить ротацию в случае необходимости. Настраиваемся на серьезную игру, поскольку «Карпатам» нельзя терять очки.

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Источник — ФК Карпаты

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