Эвертон – Манчестер Юнайтед – 1:1. Видео голов и обзор матча

В матче 28-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Эвертоном» со счетом 1:1.
Лучшие моменты матча Эвертон - Ман Юнайтед
|31'
|ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Ман Юнайтед).
|3'
|ГОЛ ! Мяч забил Доминик Кэлверт-Льюин (Эвертон).
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Источник — Sport.ua
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