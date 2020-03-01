АПЛ. МЮ сыграл вничью с Эвертоном, Тоттенхэм уступил Вулверхэмптону

В воскресенье, 1 марта, состоялось два матча 28-го тура английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм» дома уступил «Вулверхэмптону», а «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Эвертоном».

Чемпионат Англии, 28 тур

«Эвертон» – «Манчестер Юнайтед» – 1:1

Голы: 1:0 – 3 Кэлверт-Льюин, 1:1 – 31 Бруну Фернандеш.

«Эвертон»: Пикфорд, Бейнс, Холгейт, Кин, Коулмэн (Сидибе, 28), Дэвис, Сигурдссон, Уолкотт (Бернард, 63), Андре Гомеш (Кин, 82), Ришарлисон, Кэлверт-Льюин.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Уан-Биссака, Линделеф, Шоу, Магуайр, Бруну Фернандеш, Мактомини (Мата, 72), Фред, Матич, Марсьяль (Уильямс, 89), Гринвуд (Игало, 72).

«Тоттенхэм» – «Вулверхэмптон» – 2:3

Голы: 1:0 – 13 Бергвейн, 1:1 – 27 Доэрти, 2:1 – 45 Орье, 2:2 – 57 Диогу Жота, 2:3 – 73 Хименес.

«Тоттенхэм»: Гассанига, Санчес, Танганга (Ндомбеле, 76), Дэвис (Пэрротт, 90), Орье (Жедсон Фернандеш, 82), Уинкс, Ло Чельсо, Лукас Моура, Алли, Бергвейн, Дайер.

«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Рубен Винагре, Боли, Коуди, Доэрти, Моутинью, Саисс, Рубен Невеш, Траоре (Нету, 74), Хименес (Поденсе, 90), Диогу Жота (Дендонк.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» поднялся на пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 42 очка. Столько же баллов и шестое место у «Вулверхэмптона». Клубы отстают от зоны Лиги чемпионов на три очка.

«Тоттенхэм» опустился на седьмое место (40 очков), а «Эвертон» с 31 пунктами идет лишь 11-м.