АПЛ. МЮ сыграл вничью с Эвертоном, Тоттенхэм уступил Вулверхэмптону

Манкунианцы поднялись на пятое место в турнирной таблице

  • 01.03.2020 18:00
  • 427 просмотров
  • 1 комментарий
АПЛ. МЮ сыграл вничью с Эвертоном, Тоттенхэм уступил Вулверхэмптону
© Twitter

В воскресенье, 1 марта, состоялось два матча 28-го тура английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм» дома уступил «Вулверхэмптону», а «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Эвертоном».

Чемпионат Англии, 28 тур

«Эвертон» – «Манчестер Юнайтед» – 1:1
Голы: 1:0 – 3 Кэлверт-Льюин, 1:1 – 31 Бруну Фернандеш.

«Эвертон»: Пикфорд, Бейнс, Холгейт, Кин, Коулмэн (Сидибе, 28), Дэвис, Сигурдссон, Уолкотт (Бернард, 63), Андре Гомеш (Кин, 82), Ришарлисон, Кэлверт-Льюин.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Уан-Биссака, Линделеф, Шоу, Магуайр, Бруну Фернандеш, Мактомини (Мата, 72), Фред, Матич, Марсьяль (Уильямс, 89), Гринвуд (Игало, 72).

«Тоттенхэм» – «Вулверхэмптон» – 2:3
Голы: 1:0 – 13 Бергвейн, 1:1 – 27 Доэрти, 2:1 – 45 Орье, 2:2 – 57 Диогу Жота, 2:3 – 73 Хименес.

«Тоттенхэм»: Гассанига, Санчес, Танганга (Ндомбеле, 76), Дэвис (Пэрротт, 90), Орье (Жедсон Фернандеш, 82), Уинкс, Ло Чельсо, Лукас Моура, Алли, Бергвейн, Дайер.
«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Рубен Винагре, Боли, Коуди, Доэрти, Моутинью, Саисс, Рубен Невеш, Траоре (Нету, 74), Хименес (Поденсе, 90), Диогу Жота (Дендонк.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» поднялся на пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 42 очка. Столько же баллов и шестое место у «Вулверхэмптона». Клубы отстают от зоны Лиги чемпионов на три очка.

«Тоттенхэм» опустился на седьмое место (40 очков), а «Эвертон» с 31 пунктами идет лишь 11-м.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Pol Chopa
      Pol Chopa, 01.03.2020 18:58
    0
    Ммдаа,плохие качели,полагаю Маур летом поимеет Д.Леви на деньги (розрыв конр-та) если не скасуют концовку чемпа АПЛ (уже пошли слухи),а Ливеру вообще будет падляна.
    Ссылка
    Pol Chopa
      Pol Chopa, 01.03.2020 18:58
    0
    Ммдаа,плохие качели,полагаю Маур летом поимеет Д.Леви на деньги (розрыв конр-та) если не скасуют концовку чемпа АПЛ (уже пошли слухи),а Ливеру вообще будет падляна.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности