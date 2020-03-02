Вячеслав ШЕВЧУК: «Не припомню такую Ворсклу еще со времен Павлова»

Донецкий «Шахтер» проиграл полтавской «Ворскле» (0:1) в рамках 20 тура чемпионата Украины. Это поражение стало первым для «горняков» в нынешнем сезоне Премьер-лиги. Эксперт программы «Великий футбол» Вячеслав Шевчук прокомментировал игру полтавской команды.

«Ворскла отлично проводит два матча после зимнего перерыва. Юрий Максимов подготовил команду просто великолепно. Я не припомню такую Ворсклу еще со времен Павлова. Команда тактически хорошо подготовлена. Первый тайм – очень хорошо и высоко прессинговала. Я думал, хватит ли их на весь матч? Но во втором тайме они чуть сели и начали играть на контратаках, что у них получалось просто потрясающе», - сказал Шевчук.