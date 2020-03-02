Михаил МЕТРЕВЕЛИ: «Ворскла устроила Шахтеру трэш»

Донецкий «Шахтер» проиграл полтавской «Ворскле» (0:1) в рамках 20 тура чемпионата Украины. Это поражение стало первым для «горняков» в нынешнем сезоне Премьер-лиги. Эксперт программы «Великий футбол» Михаил Метревели прокомментировал игру полтавской команды.

«Ворскла устроила Шахтеру трэш, сравнимый с юбилейным концертом группы Metallica. Если Ворскла повторит такой настрой, такое движение и дисциплинированную игру в обороне, не дав Шахтеру свободные зоны, то это было бы здорово. Понятно, Шахтер был ослаблен, не было семь основных игроков, но Ворскла на этом фоне выглядела посильнее Бенфики.

Мне очень понравился Артем Бондаренко. Видно, что он тонкий техничный футболист, который в ближайшее время может занимать позицию десятого или восьмого номера. Немного не хватает скорости, но дебют я считаю очень успешным. Это ближайшее будущее Шахтера», - сказал Метревели.