Роман ЗОЗУЛЯ: «Жду, когда фаны Райо Вальекано назовут меня геем»

30-летний украинский нападающий «Альбасете» Роман Зозуля прокомментировал оскорбления со стороны фанатов «Райо Вальекано».
«Когда все начиналось, я был фашистом. Потом они начали вскрывать мой Фейсбук и я стал нацистом, недавно я стал расистом и сегодня я…
Я не слышал, но мне сказали, что кричали: «Комуннист». Они ещё сами разобраться не могут. Скоро скажут, что я марикон. Марикон – это гей по-испански. Я уже жду этого», - сказал Зозуля.
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Источник — #FootballHub
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