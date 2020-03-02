В матче в Полтаве получили предупреждения 13 игроков обеих команд

7 «горчичников» заработали футболисты «Ворсклы», 6 - «Шахтера»

  • 02.03.2020 01:19
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В матче в Полтаве получили предупреждения 13 игроков обеих команд
© ФК Шахтер Донецк

Поединок между «Ворсклой» и «Шахтером» (1:0), кроме сенсационного поражения горняков, увенчался настоящим фейерверком желтых карточек. Арбитр встречи Игорь Пасхал из Херсона вынес предупреждения 13 игрокам обеих команд: 7 - полтавчанам и 6 - дончанам. Больше «горчичников» в истории Премьер-лиги заработали участники только двух матчей: «Александрия» - «Черноморец» в декабре 2016-го и «Днепр» - «Металлист» в ноябре 2012-го.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наибольшее количество предупреждений в матчах чемпионатов Украины:

Пр.

Матч

Дата

Счет

Арбитр

15

Александрия (7ж) - Черноморец (8ж)

11.12.2016

2:1

Юрий ВАКС

14

Днепр (6ж) - Металлист (8ж)

03.11.2012

2:0

Анатолий ЖАБЧЕНКО

13

Таврия (8ж) - Динамо (5ж)

30.10.2011

0:0

Виталий ГОДУЛЯН

 

Динамо (7ж) - Шахтер (6ж)

19.05.2018

2:1

Виталий РОМАНОВ

 

Ворскла (7ж) - Шахтер (6ж)

01.03.2020

1:0

Игорь ПАСХАЛ

12

Ворскла (6ж) - Арсенал (6ж)

24.05.2003

1:1

Виталий ГОДУЛЯН

 

Волынь (4ж) - Металлург Д (8ж)

30.08.2004

1:2

Сергей ШЕБЕК

 

Шахтер (7ж) - Металлист (5ж)

15.03.2008

4:1

Олег ДЕРЕВИНСКИЙ

 

Ворскла (7ж) - Олимпик (5ж)

01.10.2016

1:2

Александр ДЕРДО

 

Звезда (6ж) - Сталь Км (6ж)

03.12.2017

1:0

Владимир НОВОХАТНИЙ
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Источник — Sport.ua

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