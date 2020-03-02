В матче в Полтаве получили предупреждения 13 игроков обеих команд

Поединок между «Ворсклой» и «Шахтером» (1:0), кроме сенсационного поражения горняков, увенчался настоящим фейерверком желтых карточек. Арбитр встречи Игорь Пасхал из Херсона вынес предупреждения 13 игрокам обеих команд: 7 - полтавчанам и 6 - дончанам. Больше «горчичников» в истории Премьер-лиги заработали участники только двух матчей: «Александрия» - «Черноморец» в декабре 2016-го и «Днепр» - «Металлист» в ноябре 2012-го.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наибольшее количество предупреждений в матчах чемпионатов Украины: