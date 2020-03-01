ВИДЕО. Мариано поставил победную точку за Реал в компенсированное время

Сегодня, 1 марта, в Мадриде проходит поединок 26-го тура чемпионата Испании, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Барселона».
Мариано поставил победную точку за «Реал» в компенсированное время (2:0). Смотрите видео гола на 90+2 минуте.
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Источник — Sport.ua
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