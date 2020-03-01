Унион Берлин - Вольфсбург - 2:2. Видео голов и обзор матча

1 марта состоялся матч 24-го тура чемпионата Германии. Будущий соперник «Шахтера» в 1/8 финала Лиги Европы «Вольфсбург» сыграл вничью с «Унион Берлин».
Бундеслига. 24-й тур
«Унион Берлин» – «Вольфсбург» – 2:2
Голы: Андерссон, 41 (1:0). Фридрих, 56 (2:0). Герхардт, 60 (2:1). Вегхорст, 81 (2:2).
«Унион Берлин»: Гикевич, Суботич, Триммель, Фридрих, Ленц, Шлоттербек, Гентнер (Премель, 73), Юнус Малли (Ингвартсен, 66), Андрих, Андерссон, Бюльтер (Рюерсон, 83).
«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс, Кнохе, Мбабу, Паулу Отавиу, Арнольд, Штеффен (Мехмеди, 63), Герхардт, Брекало (Клаус, 88), Гинчек (Жуан Виктор, 78), Вегхорст.
Предупреждения: Арнольд, 40. Андрих, 53. Штеффен, 61.
Судья: Данкерт (Германия).
Берлин. Стадион «Ан дер Альтен Ферстерай».
Турнирная таблица Бундеслиги
Источник — Sport.ua
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