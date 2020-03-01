1 марта состоялись два матча 24-го тура чемпионата Германии. «РБ Лейпциг» разошелся миром с «Байером», «Вольфсбург» тоже взял одно очко. Будущий соперник «Шахтера» в 1/8 финала Лиги Европы сыграл вничью с «Унион Берлин».

Игра между «Вердером» и «Айнтрахтом» перенесена на более поздний срок из-за того, что матч команды из Франкфурта в Лиге Европы игрался в пятницу, 28 февраля.

Турнирную таблицу Бундеслиги возглавляют: «Бавария» (52 очка), «РБ Лейпциг» (48), «Боруссия» Д (48), «Боруссия» М (46), «Байер» (44), «Шальке» (36). «Вольфсбург» занимает 7-е место (35 очков).

Бундеслига. 24-й тур

«Унион Берлин» – «Вольфсбург» – 2:2

Голы: Андерссон, 41 (1:0). Фридрих, 56 (2:0). Герхардт, 60 (2:1). Вегхорст, 81 (2:2).

«Унион Берлин»: Гикевич, Суботич, Триммель, Фридрих, Ленц, Шлоттербек, Гентнер (Премель, 73), Юнус Малли (Ингвартсен, 66), Андрих, Андерссон, Бюльтер (Рюерсон, 83).

«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс, Кнохе, Мбабу, Паулу Отавиу, Арнольд, Штеффен (Мехмеди, 63), Герхардт, Брекало (Клаус, 88), Гинчек (Жуан Виктор, 78), Вегхорст.

Предупреждения: Арнольд, 40. Андрих, 53. Штеффен, 61.

Судья: Данкерт (Германия).

Берлин. Стадион «Ан дер Альтен Ферстерай».

«РБ Лейпциг» – «Байер» – 1:1

Голы: Бэйли, 29 (0:1). Шик, 32 (1:1).

«Лейпциг»: Гулачи, Хальстенберг, Клостерманн, Упамекано, Мукьеле, Анхелиньо, Забитцер, Форсберг, Нкунку (Айдара, 76), Шик (Вольф, 82), Вернер (Поульсен, 71).

«Байер»: Храдецки, Бендер, Та, Венделл, Тапсоба, Демирбай, Амири, Хаверц, Паласиос (Арангис, 64), Аларио (Беллараби, 90), Бэйли (Диаби, 71).

Предупреждения: Демирбай, 24. Та, 39. Диаби, 90+3.

Судья: Цвайер.

Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена».

Турнирная таблица Бундеслиги