Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО: «Мы собираемся работать, чтобы спастись»

В 21-м туре чемпионата Словакии Нитра на своем поле проиграла Словану со счетом 0:1. Победный гол забил экс-игрок донецкого Олимпика Моха.

Нитра, которую возглавляет украинский наставник Анатолий Демьяненко, не может забить и выиграть при новом тренере уже три игры. Нитра расположилась на 11-м месте в турнирной таблице из 12 команд и имеет в своем активе 16 очков. Лидирует Слован с 52-мя очками.

После игры Демьяненко был расстроен тем фактом, что команды по-прежнему не может забить: «Слован - лучшая команда в лиге, и сегодня они подтвердили свой высокий класс, организация их игры была на высшем уровне. Я поблагодарил своих игроков за их усилия и работу на поле. Мы очень расстроены, что не можем забивать голы, но пропускаем. Мы хорошо тренируемся, но все равно что-то не получается в матчах. Мы собираемся работать, чтобы спастись и не вылететь».