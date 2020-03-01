ВИДЕО. Гвардиола и Зинченко вместе с фанатами спели песню

Манчестер Сити обыграл Астон Виллу в финале Кубка лиги со счетом 2:1. Команда Пепа Гвардиолы завоевала трофей в третий раз подряд. В составе победителей весь матч отыграл украинец Александр Зинченко.

После награждения вся команда спела вместе с трибунами, очень старались главный тренер команды Пеп Гвардиола и Александр Зинченко.