ВИДЕО. Гвардиола и Зинченко вместе с фанатами спели песню

Когда радость одна на всех

  • 01.03.2020 21:51
  • 1472 просмотра
  • 3 комментария
ВИДЕО. Гвардиола и Зинченко вместе с фанатами спели песню
© twitter

Манчестер Сити обыграл Астон Виллу в финале Кубка лиги со счетом 2:1. Команда Пепа Гвардиолы завоевала трофей в третий раз подряд. В составе победителей весь матч отыграл украинец Александр Зинченко.

После награждения вся команда спела вместе с трибунами, очень старались главный тренер команды Пеп Гвардиола и Александр Зинченко.

 

 

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    mustapha
      mustapha, 01.03.2020 22:08
    0
    digsum, 01.03.2020 22:00
    Футбол был с 18:30 по 20:30. Ты все проспал
    Та да,дуже хотілося спати.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 01.03.2020 22:00
    0
    mustapha, 01.03.2020 21:52
    Ну звичайно ж,після того,як Зінченка найбільше облили шампанським,він і горланити повинен найгучніше.Про футбол тут взагалі не йдеться,тут найголовніше зробити рекламу.
    Футбол был с 18:30 по 20:30. Ты все проспал
    Ссылка
    mustapha
      mustapha, 01.03.2020 21:52
    +1
    Ну звичайно ж,після того,як Зінченка найбільше облили шампанським,він і горланити повинен найгучніше.Про футбол тут взагалі не йдеться,тут найголовніше зробити рекламу.
    Ссылка
    mustapha
      mustapha, 01.03.2020 21:52
    +1
    Ну звичайно ж,після того,як Зінченка найбільше облили шампанським,він і горланити повинен найгучніше.Про футбол тут взагалі не йдеться,тут найголовніше зробити рекламу.
    Ссылка
    mustapha
      mustapha, 01.03.2020 22:08
    0
    digsum, 01.03.2020 22:00
    Футбол был с 18:30 по 20:30. Ты все проспал
    Та да,дуже хотілося спати.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 01.03.2020 22:00
    0
    mustapha, 01.03.2020 21:52
    Ну звичайно ж,після того,як Зінченка найбільше облили шампанським,він і горланити повинен найгучніше.Про футбол тут взагалі не йдеться,тут найголовніше зробити рекламу.
    Футбол был с 18:30 по 20:30. Ты все проспал
    Ссылка
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