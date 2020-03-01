Шахтер потерпел первое поражение в УПЛ с 3 августа 2018 года

Беспроигрышная серия горняков составила 48 матчей

  • 01.03.2020 21:32
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Шахтер потерпел первое поражение в УПЛ с 3 августа 2018 года
© ФК Шахтер

Уступив «Ворскле» (0:1), «Шахтер» прервал две беспроигрышные серии: общую - из 48 матчей (+41-7) и гостевую - из 23-х (+21=2). Последний раз «оранжево-черные» уходили с поля побежденными 3 августа 2018 года - 0:1 в гостях с «Динамо».

Более продолжительную общую серию без поражений в чемпионатах Украины имели только сами «горняки» - 55 игр в 2000-2002 г.г.

Самые продолжительные беспроигрышные серии в чемпионатах Украины

Серия

Клуб

Период

Тренеры

55 (+42=13)

Шахтер

22.07.2000 - 26.07.2002

Прокопенко (34), Яремченко (3),

 

 

 

Скала (18)

48 (+41=7)

Шахтер

11.08.2018 - 23.02.2020

Фонсека (29), Каштру (19)

38 (+31=7)

Динамо

11.05.2014 - 04.10.2015

Ребров

33 (+29=4)

Динамо

12.07.1999 - 22.07.2000

Лобановский

33 (+22=11)

Динамо

21.07.2006 - 01.08.2007

Демьяненко

32 (+28=4)

Шахтер

11.11.2004 - 30.10.2005

Луческу

32 (+26=6)

Динамо

15.04.2001 - 30.05.2002

Лобановский (30), Михайличенко (2)

31 (+30=1)

Шахтер

29.10.2011 - 11.11.2012

Луческу

31 (+21=10)

Динамо

13.06.1993 - 21.05.1994

Фоменко (19), Сабо (12)

30 (+23=7)

Металлист

11.11.2012 - 03.11.2013

Маркевич

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Источник — Sport.ua

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