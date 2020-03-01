Шахтер потерпел первое поражение в УПЛ с 3 августа 2018 года

Уступив «Ворскле» (0:1), «Шахтер» прервал две беспроигрышные серии: общую - из 48 матчей (+41-7) и гостевую - из 23-х (+21=2). Последний раз «оранжево-черные» уходили с поля побежденными 3 августа 2018 года - 0:1 в гостях с «Динамо».
Более продолжительную общую серию без поражений в чемпионатах Украины имели только сами «горняки» - 55 игр в 2000-2002 г.г.
Самые продолжительные беспроигрышные серии в чемпионатах Украины
|
Серия
|
Клуб
|
Период
|
Тренеры
|
55 (+42=13)
|
Шахтер
|
22.07.2000 - 26.07.2002
|
Прокопенко (34), Яремченко (3),
|
|
|
|
Скала (18)
|
48 (+41=7)
|
Шахтер
|
11.08.2018 - 23.02.2020
|
Фонсека (29), Каштру (19)
|
38 (+31=7)
|
Динамо
|
11.05.2014 - 04.10.2015
|
Ребров
|
33 (+29=4)
|
Динамо
|
12.07.1999 - 22.07.2000
|
Лобановский
|
33 (+22=11)
|
Динамо
|
21.07.2006 - 01.08.2007
|
Демьяненко
|
32 (+28=4)
|
Шахтер
|
11.11.2004 - 30.10.2005
|
Луческу
|
32 (+26=6)
|
Динамо
|
15.04.2001 - 30.05.2002
|
Лобановский (30), Михайличенко (2)
|
31 (+30=1)
|
Шахтер
|
29.10.2011 - 11.11.2012
|
Луческу
|
31 (+21=10)
|
Динамо
|
13.06.1993 - 21.05.1994
|
Фоменко (19), Сабо (12)
|
30 (+23=7)
|
Металлист
|
11.11.2012 - 03.11.2013
|
Маркевич
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Источник — Sport.ua
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