Шахтер потерпел первое поражение в УПЛ с 3 августа 2018 года

Уступив «Ворскле» (0:1), «Шахтер» прервал две беспроигрышные серии: общую - из 48 матчей (+41-7) и гостевую - из 23-х (+21=2). Последний раз «оранжево-черные» уходили с поля побежденными 3 августа 2018 года - 0:1 в гостях с «Динамо».

Более продолжительную общую серию без поражений в чемпионатах Украины имели только сами «горняки» - 55 игр в 2000-2002 г.г.

Самые продолжительные беспроигрышные серии в чемпионатах Украины

Серия Клуб Период Тренеры 55 (+42=13) Шахтер 22.07.2000 - 26.07.2002 Прокопенко (34), Яремченко (3), Скала (18) 48 (+41=7) Шахтер 11.08.2018 - 23.02.2020 Фонсека (29), Каштру (19) 38 (+31=7) Динамо 11.05.2014 - 04.10.2015 Ребров 33 (+29=4) Динамо 12.07.1999 - 22.07.2000 Лобановский 33 (+22=11) Динамо 21.07.2006 - 01.08.2007 Демьяненко 32 (+28=4) Шахтер 11.11.2004 - 30.10.2005 Луческу 32 (+26=6) Динамо 15.04.2001 - 30.05.2002 Лобановский (30), Михайличенко (2) 31 (+30=1) Шахтер 29.10.2011 - 11.11.2012 Луческу 31 (+21=10) Динамо 13.06.1993 - 21.05.1994 Фоменко (19), Сабо (12) 30 (+23=7) Металлист 11.11.2012 - 03.11.2013 Маркевич

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ