Реал – Барселона. Стартовые составы. Бензема и Иско против Месси и Гризмана

Очередное Эль-Классико пройдет в Мадриде 1 марта в 22:00 по Киеву

  • 01.03.2020 21:10
  • 1201 просмотр
  • 1 комментарий
Реал – Барселона. Стартовые составы. Бензема и Иско против Месси и Гризмана
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Сегодня, 1 марта, состоится поединок 26-го тура чемпионата Испании, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Барселона». Матч пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», начало – в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» – «Барселона».

Стали известны стартовые составы команд.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Вальверде, Каземиро, Кроос, Иско, Бензема, Винисиус.

«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Юмтити, Альба, Артур, Бускетс, де Йонг, Месси, Гризман, Видаль.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    14sergey1953
    online
      14sergey1953, 01.03.2020 21:14
    0
    Только Барселона! Только победа!
    Ссылка
    14sergey1953
    online
      14sergey1953, 01.03.2020 21:14
    0
    Только Барселона! Только победа!
    Ссылка
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