Реал – Барселона. Стартовые составы. Бензема и Иско против Месси и Гризмана

Сегодня, 1 марта, состоится поединок 26-го тура чемпионата Испании, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Барселона». Матч пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», начало – в 22:00 по киевскому времени.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» – «Барселона».
Стали известны стартовые составы команд.
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Вальверде, Каземиро, Кроос, Иско, Бензема, Винисиус.
«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Юмтити, Альба, Артур, Бускетс, де Йонг, Месси, Гризман, Видаль.
Источник — Sport.ua
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