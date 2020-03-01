Генк – Брюгге – 1:2. Видео голов и обзор матча

В матче 28-го тура чемпионата Бельгии «Брюгге» на выезде обыграл «Генк» со счетом 2:1.
Украинский футболист «Брюгге» Эдуард Соболь вышел на поле со стартовой минуты и доиграл до финального свистка. При этом Соболь заработал желтую карточку.
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Источник — Sport.ua
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