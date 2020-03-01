Дубль Бартуловича помог Ингульцу разгромить белорусский Торпедо в спарринге

ФК «Ингулец» одержал разгромную победу на турецких сборах. На этот раз команда Сергея Лавриненко обыграна шестую команду белорусской Высшей лиги - футбольный клуб «Торпедо-БелАЗ» (Жодино).
Мяч Ники Сичинавы на 11 минуте и дубль Бартуловича на 24-й (с пенальти) и на 53-й минутах установили победный счет 3:0 в пользу украинской команды.
Контрольный матч
«Ингулец» – «Торпедо-БелАЗ» – 3:0
Голы: Сичинава, 11 (1:0). Бартулович, 24 (2:0). Бартулович, 53 (3:0).
Ранее сообщалось, что «Ингулец» не без приключений добрался на сбор в Турцию.
Источник — Sport.ua
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