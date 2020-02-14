Ингулец не без приключений добрался на сбор в Турцию

ФК «Ингулец» вчера в 2.10 ночи из аэропорта «Борисполь» должен был вылететь самолетом в Анкару. Но задержался и футболистам пришлось ожидать в терминале больше 3 часов.

Около 5 утра команда все же вылетела в Анкару, где в 10.10 осуществила пересадку на рейс в Анталию.

Уже через час ребята сели в автобус, которым отправились в отель Goldcity в другой город - Аланию. Трансфер занял еще примерно 2 часа. В итоге команда прибыла к месту назначения.

Несмотря на тяжелый переезд, в 17.45 уже началась первая тренировка на футбольных полях гостиничного комплекса.

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