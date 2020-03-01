Оценки матча Ворскла – Шахтер. Степанюк получил самый высокий балл

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 20-го тура УПЛ «Ворскла» – «Шахтер» (1:0).

Матч стал триумфальным для Руслана Степанюка, забившего единственный гол в игре (оценка 7.5). Неплохо у хозяев поля также отыграли бразилец Луизао и вратарь Ризнык (7.0). В составе гостей самые низкие оценки получили Дентиньо и Алан Патрик (по 4.5).

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.

Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.

Оценки Sport.ua за матч «Ворскла» – «Шахтер» – 1:0:

Замены «Ворсклы»: Наджееб Якубу – 6,0; Денис Васин – б/о; Владимир Баенко – б/о.

Замены «Шахтера»: Артем Бондаренко – 6,0; Додо – 5,0; Фернандо – б/о.