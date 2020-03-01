Зинченко выйдет в старте на финал Кубка английской лиги против Астон Виллы

23-летний игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко выйдет в стартовом составе своей команды на финальный матч Кубка английской лиги против «Астон Виллы». Начало в 18:30.

Последний раз Зинченко появлялся на поле 2 февраля в 25-м туре АПЛ против «Тоттенхэма» (0:2), когда получил красную карточку.

Отметим, что в этом сезоне Зинченко забил 1 гол в 16 матчах за «Манчестер Сити».