Зинченко выйдет в старте на финал Кубка английской лиги против Астон Виллы

Украинский игрок «Ман Сити» сыграет с первых минут

  • 01.03.2020 18:10
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Зинченко выйдет в старте на финал Кубка английской лиги против Астон Виллы
© ФК Манчестер Сити. Александр Зинченко

23-летний игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко выйдет в стартовом составе своей команды на финальный матч Кубка английской лиги против «Астон Виллы». Начало в 18:30.

Последний раз Зинченко появлялся на поле 2 февраля в 25-м туре АПЛ против «Тоттенхэма» (0:2), когда получил красную карточку.

Отметим, что в этом сезоне Зинченко забил 1 гол в 16 матчах за «Манчестер Сити».

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Источник — Sport.ua

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