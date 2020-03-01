Висенте ГОМЕС: «Мы провели хороший матч и могли сыграть вничью с Зарей»

Главный тренер «Олимпика» Висенте Гомес прокомментировал поражение от луганской «Зари» (0:1) в рамках 20-го тура УПЛ.
«Мы провели хороший матч. Он был непростым, так как оппонент был сложным. В первые 20 минут у нас было много проблем, не могли обуздать мяч. Должны были отходить в защиту. Но потом преодолели все неудобства, имели шансы для того, чтобы забить и завершить матч вничью», - сказал Гомес.
Ранее сообщалось, что Висенте Гомес зимой хотел покинуть Олимпик.
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Источник — ФК Заря
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