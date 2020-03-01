Ворскла – Шахтер. Стартовые составы команд

Тренеры определились с составами на матч 20-го тура УПЛ

  • 01.03.2020 16:13
  • 2332 просмотра
  • 11 комментариев
Ворскла – Шахтер. Стартовые составы команд
© ФК Шахтер Донецк. Тете

В воскресенье, 1 марта, состоится матч 20-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Ворскла» и «Шахтер». Игра пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени А.Бутовского. Начало матча в 17:00.

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд.

«Шахтер»: Шевченко – Болбат, Кривцов, Хочолава, Сиприано, Патрик, Майкон, Тете, Марлос, Коноплянка, Дентиньо.

Запасные: Трубин, Бондарь, Додо, Вакула, Бондаренко, Фернандо, Сикан.

«Ворскла»: Ризнык – Пердута, Чеснаков, Альюн, Сапай, Скляр, Пуцлин, Кане, Луизао, Кулач, Степанюк.

Запасные: Ткаченко, Мартиненко, Баенко, Якубу, Артур, Ребенок, Васин.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Шахтер», за которой можно следить здесь.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Leo Leo
      Leo Leo, 01.03.2020 17:27
    0
    Вот для таких матчей Коноплянку и брали..
    Прям в основе! Серьезный уровень!
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 01.03.2020 16:58
    +1
    AK_228, 01.03.2020 16:55
    Его нет даже в заявке
    так и я о том же... поставь в заявку и дай сыграть. Хотя странно официальный сайт Шахтера сообщил что Витао один из тех кто поехал в Полтаву
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 01.03.2020 16:57
    +1
    UKRAINE FAN, 01.03.2020 16:46
    Сука ну нах.. это бревно Дентиньо ставить?С ним уже все ясно. Дайте шанс Сикану!
    думаю все дело в том что это нам ясно что он бревно, так как мы за ним уже наблюдаем много лет, а для Каштру - неясно, так как при нем Дентиньйо почти не играл еще, но надеемся что Каштру все скоро поймет. Но проблема в том что эсли Каштру хочет посмотреть именно на игру Дентиньйо, а не Сикана, в первую очередь, то это значит что Сикан на тренировках выглядит хуже, а это тривожный звоночек.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 01.03.2020 16:55
    +1
    ZAKARPATFAN, 01.03.2020 16:45
    Бля ну Поставь Витао а не Хочолаву
    Его нет даже в заявке
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 01.03.2020 16:53
    +1
    UKRAINE FAN, 01.03.2020 16:46
    Сука ну нах.. это бревно Дентиньо ставить?С ним уже все ясно. Дайте шанс Сикану!
    +100
    Ссылка
    Великий комбинатор
      Великий комбинатор, 01.03.2020 16:50
    0
    electron440v60hz, 01.03.2020 16:27 +2
    мне нравится место сурков
    AK_228, 01.03.2020 16:21 +2
    Пля, ну поставь Бондаря и Бондаренко, интересно глянуть
    electron440v60hz, 01.03.2020 16:30 +2
    AK_228, 01.03.2020 16:21
    Пля, ну поставь Бондаря и Бондаренко, интересно глянуть
    еще и Сикана к ним!
    AK_228, 01.03.2020 16:31 +1
    electron440v60hz, 01.03.2020 16:30
    еще и Сикана к ним!
    Сто%
    А,что здорово когда дебелько сам с собой разговаривает)))
    Валерий Бирзул, 28.02.2020 19:33В предь ты будешь )))))
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 01.03.2020 16:46
    +3
    Сука ну нах.. это бревно Дентиньо ставить?С ним уже все ясно. Дайте шанс Сикану!
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 01.03.2020 16:45
    0
    Бля ну Поставь Витао а не Хочолаву
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 01.03.2020 16:31
    +1
    electron440v60hz, 01.03.2020 16:30
    еще и Сикана к ним!
    Сто%
    Ссылка
    electron440v60hz
    online
      electron440v60hz, 01.03.2020 16:30
    +3
    AK_228, 01.03.2020 16:21
    Пля, ну поставь Бондаря и Бондаренко, интересно глянуть
    еще и Сикана к ним!
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 01.03.2020 16:21
    +4
    Пля, ну поставь Бондаря и Бондаренко, интересно глянуть
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 01.03.2020 16:21
    +4
    Пля, ну поставь Бондаря и Бондаренко, интересно глянуть
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 01.03.2020 16:46
    +3
    Сука ну нах.. это бревно Дентиньо ставить?С ним уже все ясно. Дайте шанс Сикану!
    Ссылка
    electron440v60hz
    online
      electron440v60hz, 01.03.2020 16:30
    +3
    AK_228, 01.03.2020 16:21
    Пля, ну поставь Бондаря и Бондаренко, интересно глянуть
    еще и Сикана к ним!
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 01.03.2020 16:58
    +1
    AK_228, 01.03.2020 16:55
    Его нет даже в заявке
    так и я о том же... поставь в заявку и дай сыграть. Хотя странно официальный сайт Шахтера сообщил что Витао один из тех кто поехал в Полтаву
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 01.03.2020 16:57
    +1
    UKRAINE FAN, 01.03.2020 16:46
    Сука ну нах.. это бревно Дентиньо ставить?С ним уже все ясно. Дайте шанс Сикану!
    думаю все дело в том что это нам ясно что он бревно, так как мы за ним уже наблюдаем много лет, а для Каштру - неясно, так как при нем Дентиньйо почти не играл еще, но надеемся что Каштру все скоро поймет. Но проблема в том что эсли Каштру хочет посмотреть именно на игру Дентиньйо, а не Сикана, в первую очередь, то это значит что Сикан на тренировках выглядит хуже, а это тривожный звоночек.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 01.03.2020 16:55
    +1
    ZAKARPATFAN, 01.03.2020 16:45
    Бля ну Поставь Витао а не Хочолаву
    Его нет даже в заявке
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 01.03.2020 16:53
    +1
    UKRAINE FAN, 01.03.2020 16:46
    Сука ну нах.. это бревно Дентиньо ставить?С ним уже все ясно. Дайте шанс Сикану!
    +100
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 01.03.2020 16:31
    +1
    electron440v60hz, 01.03.2020 16:30
    еще и Сикана к ним!
    Сто%
    Ссылка
    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 01.03.2020 17:27
    0
    Вот для таких матчей Коноплянку и брали..
    Прям в основе! Серьезный уровень!
    Ссылка
    Великий комбинатор
      Великий комбинатор, 01.03.2020 16:50
    0
    electron440v60hz, 01.03.2020 16:27 +2
    мне нравится место сурков
    AK_228, 01.03.2020 16:21 +2
    Пля, ну поставь Бондаря и Бондаренко, интересно глянуть
    electron440v60hz, 01.03.2020 16:30 +2
    AK_228, 01.03.2020 16:21
    Пля, ну поставь Бондаря и Бондаренко, интересно глянуть
    еще и Сикана к ним!
    AK_228, 01.03.2020 16:31 +1
    electron440v60hz, 01.03.2020 16:30
    еще и Сикана к ним!
    Сто%
    А,что здорово когда дебелько сам с собой разговаривает)))
    Валерий Бирзул, 28.02.2020 19:33В предь ты будешь )))))
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 01.03.2020 16:45
    0
    Бля ну Поставь Витао а не Хочолаву
    Ссылка
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