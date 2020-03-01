Ворскла – Шахтер. Стартовые составы команд

В воскресенье, 1 марта, состоится матч 20-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Ворскла» и «Шахтер». Игра пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени А.Бутовского. Начало матча в 17:00.

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд.

«Шахтер»: Шевченко – Болбат, Кривцов, Хочолава, Сиприано, Патрик, Майкон, Тете, Марлос, Коноплянка, Дентиньо.

Запасные: Трубин, Бондарь, Додо, Вакула, Бондаренко, Фернандо, Сикан.

«Ворскла»: Ризнык – Пердута, Чеснаков, Альюн, Сапай, Скляр, Пуцлин, Кане, Луизао, Кулач, Степанюк.

Запасные: Ткаченко, Мартиненко, Баенко, Якубу, Артур, Ребенок, Васин.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Шахтер», за которой можно следить здесь.