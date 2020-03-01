Ворскла – Шахтер. Стартовые составы команд

В воскресенье, 1 марта, состоится матч 20-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Ворскла» и «Шахтер». Игра пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени А.Бутовского. Начало матча в 17:00.
Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд.
«Шахтер»: Шевченко – Болбат, Кривцов, Хочолава, Сиприано, Патрик, Майкон, Тете, Марлос, Коноплянка, Дентиньо.
Запасные: Трубин, Бондарь, Додо, Вакула, Бондаренко, Фернандо, Сикан.
«Ворскла»: Ризнык – Пердута, Чеснаков, Альюн, Сапай, Скляр, Пуцлин, Кане, Луизао, Кулач, Степанюк.
Запасные: Ткаченко, Мартиненко, Баенко, Якубу, Артур, Ребенок, Васин.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Шахтер», за которой можно следить здесь.
Источник — Sport.ua
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Прям в основе! Серьезный уровень!
мне нравится место сурков
AK_228, 01.03.2020 16:21 +2
Пля, ну поставь Бондаря и Бондаренко, интересно глянуть
electron440v60hz, 01.03.2020 16:30 +2
AK_228, 01.03.2020 16:21
Пля, ну поставь Бондаря и Бондаренко, интересно глянуть
еще и Сикана к ним!
AK_228, 01.03.2020 16:31 +1
electron440v60hz, 01.03.2020 16:30
еще и Сикана к ним!
Сто%
А,что здорово когда дебелько сам с собой разговаривает)))
Валерий Бирзул, 28.02.2020 19:33В предь ты будешь )))))
Прям в основе! Серьезный уровень!
мне нравится место сурков
AK_228, 01.03.2020 16:21 +2
Пля, ну поставь Бондаря и Бондаренко, интересно глянуть
electron440v60hz, 01.03.2020 16:30 +2
AK_228, 01.03.2020 16:21
Пля, ну поставь Бондаря и Бондаренко, интересно глянуть
еще и Сикана к ним!
AK_228, 01.03.2020 16:31 +1
electron440v60hz, 01.03.2020 16:30
еще и Сикана к ним!
Сто%
А,что здорово когда дебелько сам с собой разговаривает)))
Валерий Бирзул, 28.02.2020 19:33В предь ты будешь )))))
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