Малиновский и Шахов в запасе на матч Лечче – Аталанта

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский оказался в запасе на матч 26-го тура с «Лечче». В 2020-м году Малиновский еще ни разу не выходил с первых минут. Всего на его счету 21 матч и три гола.

Со скамейки запасных начнет игру и полузащитник «Лечче» Евгений Шахов. Он также не выходил в 2020-м в стартовом составе. На счету Шахова 15 матчей в Серии А, в которых он сделал 3 голевые передачи.

Матч «Лечче» - «Аталанта» начнется в 16:00 по киевскому времени.

Напомним, что ряд матчей 26-го тура Серии А отменили из-за коронавируса.