Кике СЕТЬЕН: «Победы над Реалом нам не будет достаточно»

Наставник «Барселоны» высказася об Эль Класико

  • 01.03.2020 14:33
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Кике СЕТЬЕН: «Победы над Реалом нам не будет достаточно»
© Skysports.com. Кике Сетьен

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен поделился ожиданиями от поединка 26-го тура Ла Лиги с «Реалом».

«Это может быть очень важный день. Победа обеспечит нам лидерство. Не знаю, будет ли этого достаточно для победы в чемпионате Испании. Уверен, что не будет.

Мы видим, что в футболе происходят очень странные вещи, но я не очень доверяю форме. В футболе нужно оставлять прошлое позади. Награды даются за настоящее.

В класико люди часто забывают об очках, о месте в турнирной таблице. В этом матче обе команды играют изо всех сил и не ориентируются на ситуацию, в которой они находятся.

Я ожидаю, что игра будет предельно равной. Вопрос в том, кому удастся вырвать победу», - сказал Сетьен.

Матч «Реал» - «Барселона» состоится 1 марта в Мадриде. Начало в 22:00 по Киеву.

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Источник — As.com

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