Кике СЕТЬЕН: «Победы над Реалом нам не будет достаточно»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен поделился ожиданиями от поединка 26-го тура Ла Лиги с «Реалом».
«Это может быть очень важный день. Победа обеспечит нам лидерство. Не знаю, будет ли этого достаточно для победы в чемпионате Испании. Уверен, что не будет.
Мы видим, что в футболе происходят очень странные вещи, но я не очень доверяю форме. В футболе нужно оставлять прошлое позади. Награды даются за настоящее.
В класико люди часто забывают об очках, о месте в турнирной таблице. В этом матче обе команды играют изо всех сил и не ориентируются на ситуацию, в которой они находятся.
Я ожидаю, что игра будет предельно равной. Вопрос в том, кому удастся вырвать победу», - сказал Сетьен.
Матч «Реал» - «Барселона» состоится 1 марта в Мадриде. Начало в 22:00 по Киеву.
Источник — As.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.