Заря – Олимпик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 1-го марта, состоится матч двадцатого тура чемпионата Украины, в котором луганская «Заря» будет принимать донецкий «Олимпик». Начало встречи в Запорожье - 14:00.
Смотрите видеотрансляцию матча:
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Олимпик», за которой можно следить здесь.
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Источник — Sport.ua
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