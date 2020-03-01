Зидан не включил Йовича в заявку на матч с Барселоной

Стала известна заявка «Реала» на матч 26-го тура Ла Лиги против «Барселоны».
Вратари: Куртуа, Ареоля, Фуйдиас.
Защитники: Карвахаль, Милитао, Рамос, Варан, Марсело, Менди.
Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско.
Нападающие: Бензема, Бэйл, Васкес, Диас, Винисиус.
Матч «Реал» - «Барселона» состоится 1 марта в Мадриде. Начало в 22:00 по Киеву.
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Источник — ФК Реал Мадрид
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