24-й тур
Хоффенхайм
0:6
Бавария
29.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Хоффенхайм — Бавария — 0:6. Видео голов и обзор матча

Мюнхенский клуб растоптал соперников в поединке 24-го тура Бундеслиги

  • 01.03.2020 11:58
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Хоффенхайм — Бавария — 0:6. Видео голов и обзор матча
© ФК Бавария Мюнхен

В поединке 24-го тура чемпионата Германии «Бавария» на выезде нанесла сокрушительное поражение «Хоффенхайму» со счетом 6:0.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Хоффенхайм» — «Бавария» — 0:6
Голы: Гнабри, 2, Киммих, 7, Зиркзее, 15, Коутиньо, 34, 47, Горецка, 62

Лучшие моменты матча Хоффенхайм - Бавария
62' ГОЛ ! Мяч забил Леон Горетцка (Бавария).
47' ГОЛ ! Мяч забил Филиппе Коутиньо (Бавария).
34' ГОЛ ! Мяч забил Филиппе Коутиньо (Бавария).
15' ГОЛ ! Мяч забил Джошуа Зиркзее (Бавария).
7' ГОЛ ! Мяч забил Йосуа Киммих (Бавария).
2' ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Бавария).
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Источник — Sport.ua

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