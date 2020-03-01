В поединке 24-го тура чемпионата Германии «Бавария» на выезде нанесла сокрушительное поражение «Хоффенхайму» со счетом 6:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Хоффенхайм» — «Бавария» — 0:6
Голы: Гнабри, 2, Киммих, 7, Зиркзее, 15, Коутиньо, 34, 47, Горецка, 62
Лучшие моменты матча Хоффенхайм - Бавария
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Леон Горетцка (Бавария).
|47'
|ГОЛ ! Мяч забил Филиппе Коутиньо (Бавария).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Филиппе Коутиньо (Бавария).
|15'
|ГОЛ ! Мяч забил Джошуа Зиркзее (Бавария).
|7'
|ГОЛ ! Мяч забил Йосуа Киммих (Бавария).
|2'
|ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Бавария).
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Источник — Sport.ua
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