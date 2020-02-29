Бундеслига. Бавария забивает 6 голов, победы обеих Боруссий

Мюнхенская команда продолжает лидировать

  • 29.02.2020 18:45
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Бундеслига. Бавария забивает 6 голов, победы обеих Боруссий
© twitter.com/FCBayernEN

Несмотря на потерю Роберта Левандовски, который выбыл на 4 недели, «Бавария» на выезде спокойно разобралась с «Хоффенхаймом», забив сопернику 6 голов.

Мюнхенская команда не проигрывает в 13-ти подряд матча во всех турнирах, а в чемпионате Германии лидирует, опережая «Лейпциг», у которого матч в запасе, на 4 очка.

Матч ознаменовался скандалом и дважды прерывался, когда фаны мюнхенской команды вывешивали плакаты и оскорбляли владельца «Хоффе» Дитмара Хоппа.

Их преследуют «Боруссия» Дортмунд и «Боруссия» Менхенгладбах, которые сегодня выиграли.

Бундеслига. 24-й тур.

Хоффенхайм - Бавария 0:6
Голы: Гнабри, 2, Киммих, 7, Зирзи, 15, Коутиньо, 33, 47, Горетцка, 62

Боруссия Дортмунд - Фрайбург 1:0
Гол: Санчо, 15

Аугсбург - Боруссия Менхенгладбах 2:3
Голы: Ловен, 57, Финнбогасон, 83 - Бенсебайни, 49, Штиндль, 53, 79

Майнц - Падерборн 2:0
Голы: Квайсон, 29, Онисиво, 37

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Источник — Sport.ua

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