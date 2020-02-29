Бундеслига. Бавария забивает 6 голов, победы обеих Боруссий

Несмотря на потерю Роберта Левандовски, который выбыл на 4 недели, «Бавария» на выезде спокойно разобралась с «Хоффенхаймом», забив сопернику 6 голов.

Мюнхенская команда не проигрывает в 13-ти подряд матча во всех турнирах, а в чемпионате Германии лидирует, опережая «Лейпциг», у которого матч в запасе, на 4 очка.

Матч ознаменовался скандалом и дважды прерывался, когда фаны мюнхенской команды вывешивали плакаты и оскорбляли владельца «Хоффе» Дитмара Хоппа.

Их преследуют «Боруссия» Дортмунд и «Боруссия» Менхенгладбах, которые сегодня выиграли.

Бундеслига. 24-й тур.

Хоффенхайм - Бавария 0:6

Голы: Гнабри, 2, Киммих, 7, Зирзи, 15, Коутиньо, 33, 47, Горетцка, 62

Боруссия Дортмунд - Фрайбург 1:0

Гол: Санчо, 15

Аугсбург - Боруссия Менхенгладбах 2:3

Голы: Ловен, 57, Финнбогасон, 83 - Бенсебайни, 49, Штиндль, 53, 79

Майнц - Падерборн 2:0

Голы: Квайсон, 29, Онисиво, 37