Бундеслига. Бавария забивает 6 голов, победы обеих Боруссий

Несмотря на потерю Роберта Левандовски, который выбыл на 4 недели, «Бавария» на выезде спокойно разобралась с «Хоффенхаймом», забив сопернику 6 голов.
Мюнхенская команда не проигрывает в 13-ти подряд матча во всех турнирах, а в чемпионате Германии лидирует, опережая «Лейпциг», у которого матч в запасе, на 4 очка.
Матч ознаменовался скандалом и дважды прерывался, когда фаны мюнхенской команды вывешивали плакаты и оскорбляли владельца «Хоффе» Дитмара Хоппа.
Их преследуют «Боруссия» Дортмунд и «Боруссия» Менхенгладбах, которые сегодня выиграли.
Бундеслига. 24-й тур.
Хоффенхайм - Бавария 0:6
Голы: Гнабри, 2, Киммих, 7, Зирзи, 15, Коутиньо, 33, 47, Горетцка, 62
Боруссия Дортмунд - Фрайбург 1:0
Гол: Санчо, 15
Аугсбург - Боруссия Менхенгладбах 2:3
Голы: Ловен, 57, Финнбогасон, 83 - Бенсебайни, 49, Штиндль, 53, 79
Майнц - Падерборн 2:0
Голы: Квайсон, 29, Онисиво, 37
Источник — Sport.ua
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