В матче 27-го тура чемпионата Франции по футболу ПСЖ дома разгромил «Дижон» со счетом 4:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
ПСЖ — «Дижон» — 4:0
Голы: Сарабия, 3, Мбаппе, 74, 90, Икарди, 76
Лучшие моменты матча ПСЖ - Дижон
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Мауро Икарди (ПСЖ).
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
|3'
|ГОЛ ! Мяч забил Пабло Сарабия (ПСЖ).
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Источник — Sport.ua
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