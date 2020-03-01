27-й тур
ПСЖ
4:0
Дижон
29.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

ПСЖ — Дижон — 4:0. Видео голов и обзор матча

Парижский клуб разбил соперника в поединке 27-го тура Лиги 1

  • 01.03.2020 11:43
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ПСЖ — Дижон — 4:0. Видео голов и обзор матча
© ФК ПСЖ. Килиан Мбаппе

В матче 27-го тура чемпионата Франции по футболу ПСЖ дома разгромил «Дижон» со счетом 4:0.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

ПСЖ — «Дижон» — 4:0
Голы: Сарабия, 3, Мбаппе, 74, 90, Икарди, 76

Лучшие моменты матча ПСЖ - Дижон
90' ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
76' ГОЛ ! Мяч забил Мауро Икарди (ПСЖ).
74' ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
3' ГОЛ ! Мяч забил Пабло Сарабия (ПСЖ).
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Источник — Sport.ua

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