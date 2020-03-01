Артем КИЧАК: «Вратарь — это 11-й полевой игрок»

30-летний украинский вратарь «Олимпика» Артем Кичак поделился мнением о роли вратаря в современном футболе.

«В современном футболе вратарь – это 11-й полевой игрок. Ключевой игрок. Нужно обладать не только хорошими физическими данными, антропометрией, реакцией, но и навыками коммуникации на поле.

Важно уметь управлять линией обороны, вовремя подсказывать партнерам по команде, когда нужно перестроится, кого подстраховать, как занять правильную позицию и т.д.», — считает Кичак.