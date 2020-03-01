Квиз: как много вы знаете о класико?

Виталий Пасичный предлагает проверить свои знания о главном матче Примеры

  • 01.03.2020 10:48
  • 829 просмотров
  • 3 комментария
Квиз: как много вы знаете о класико?
© Твиттер Барселоны

Сегодня в Испании в очередной раз на второй план отойдут политика, религия, культура и все остальное. Класико, футбольное отражение всего вышеперечисленного, затмит все: Месси в очередной раз выйдет против Рамоса, Модрич – против Бускетса, Бензема – против Пике и т.д. и т.п.

В день легендарного противостояния мы подготовили для вас специальную викторину.

 

 

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Петя Рудик
      Петя Рудик, 01.03.2020 11:23
    0
    6/10
    Ссылка
    Predator
    online
      Predator, 01.03.2020 11:06
    +1
    Predator, 01.03.2020 10:58
    Классико? Что ты такое? Ни пуя я не знаю
    6 угадал. Вопросы странные попадаются
    Ссылка
    Predator
    online
      Predator, 01.03.2020 10:58
    0
    Классико? Что ты такое? Ни пуя я не знаю
    Ссылка
    Predator
    online
      Predator, 01.03.2020 11:06
    +1
    Predator, 01.03.2020 10:58
    Классико? Что ты такое? Ни пуя я не знаю
    6 угадал. Вопросы странные попадаются
    Ссылка
    Петя Рудик
      Петя Рудик, 01.03.2020 11:23
    0
    6/10
    Ссылка
    Predator
    online
      Predator, 01.03.2020 10:58
    0
    Классико? Что ты такое? Ни пуя я не знаю
    Ссылка
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