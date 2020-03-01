Квиз: как много вы знаете о класико?

Сегодня в Испании в очередной раз на второй план отойдут политика, религия, культура и все остальное. Класико, футбольное отражение всего вышеперечисленного, затмит все: Месси в очередной раз выйдет против Рамоса, Модрич – против Бускетса, Бензема – против Пике и т.д. и т.п.

В день легендарного противостояния мы подготовили для вас специальную викторину.