Артем ФРАНКОВ: «Настроение — импотенция с плоскостопием. Ниже плинтуса...»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился впечатлениями о поражении «Динамо» от «Днепра-1» (1:3) в 20-м туре УПЛ.

«Настроение — импотенция с плоскостопием. Ниже плинтуса...

То ли в избу и запеть

Просто так с морозу,

То ли взять да помереть

От туберкулезу!

У меня нет слов. Конечно, можно употребить термин «парадокс». Но как-то мягко... А ведь 36-летний Кравченко в нынешнем Динамо еще ого-го как попылил бы!

В словосочетании «с морозу» прошу не усматривать каких бы то ни было намеков. Это цитата», — написал Франков в Telegram.