Артем ФРАНКОВ: «Настроение — импотенция с плоскостопием. Ниже плинтуса...»

Специалист разочарован поражением киевского «Динамо» от «Днепра-1» (1:3)

  • 01.03.2020 09:48
  • 4667 просмотров
  • 6 комментариев
Артем ФРАНКОВ: «Настроение — импотенция с плоскостопием. Ниже плинтуса...»
© Sport.ua. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился впечатлениями о поражении «Динамо» от «Днепра-1» (1:3) в 20-м туре УПЛ.

«Настроение — импотенция с плоскостопием. Ниже плинтуса...

То ли в избу и запеть
Просто так с морозу,
То ли взять да помереть
От туберкулезу!

У меня нет слов. Конечно, можно употребить термин «парадокс». Но как-то мягко... А ведь 36-летний Кравченко в нынешнем Динамо еще ого-го как попылил бы!

В словосочетании «с морозу» прошу не усматривать каких бы то ни было намеков. Это цитата», — написал Франков в Telegram.

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Источник — Telegram

(19 голосов)

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Комментарии
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 01.03.2020 11:12
    +1
    Согласен, игра и состояние Динамо отлично показано в клипе Фреди Меркюри " I am going slightly mad"
    ... I think I am banana tree...
    Ссылка
    Trollface
      Trollface, 01.03.2020 10:35
    +5
    А что он не так сказал? Действительно некоторые игроки Днепра реально могут играть в динамо не хуже столичных. Бело-голубые не хотят играть.
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    Владимир Любомирский
      Владимир Любомирский, 01.03.2020 10:29
    +5
    Всі футболісти з Динамо,передані в оренду в інші клуби, є лідерами тих клубів, деякі з яких претендують на призові місця: Ледньов, Михайличенко, Тимчик - Зоря; Супряга, Булєца - Дніпро 1 йде у шістку. Бо у тих клубах вміють розкривати таланти молодих гравців. А в Динамо розкривають "таланти" своїх тренерів.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 01.03.2020 10:07
    0
    Вообще-то , весной самая распространённая болезнь - хронический торчит. Артёму - сочувствие ...
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 01.03.2020 10:03
    -1
    Франков дибілятко ще те. Реально чоловіку потрібна допомога мед.працівників.
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    Limb-Ur
      Limb-Ur, 01.03.2020 09:57
    -3
    Это всего лишь весеннее обострение, напишите еще одну кляузу в Лозанну и все пройдет.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 01.03.2020 10:35
    +5
    А что он не так сказал? Действительно некоторые игроки Днепра реально могут играть в динамо не хуже столичных. Бело-голубые не хотят играть.
    Ссылка
    Владимир Любомирский
    online
      Владимир Любомирский, 01.03.2020 10:29
    +5
    Всі футболісти з Динамо,передані в оренду в інші клуби, є лідерами тих клубів, деякі з яких претендують на призові місця: Ледньов, Михайличенко, Тимчик - Зоря; Супряга, Булєца - Дніпро 1 йде у шістку. Бо у тих клубах вміють розкривати таланти молодих гравців. А в Динамо розкривають "таланти" своїх тренерів.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 01.03.2020 11:12
    +1
    Согласен, игра и состояние Динамо отлично показано в клипе Фреди Меркюри " I am going slightly mad"
    ... I think I am banana tree...
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 01.03.2020 10:07
    0
    Вообще-то , весной самая распространённая болезнь - хронический торчит. Артёму - сочувствие ...
    Ссылка
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