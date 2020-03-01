Артем ФРАНКОВ: «Настроение — импотенция с плоскостопием. Ниже плинтуса...»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился впечатлениями о поражении «Динамо» от «Днепра-1» (1:3) в 20-м туре УПЛ.
«Настроение — импотенция с плоскостопием. Ниже плинтуса...
То ли в избу и запеть
Просто так с морозу,
То ли взять да помереть
От туберкулезу!
У меня нет слов. Конечно, можно употребить термин «парадокс». Но как-то мягко... А ведь 36-летний Кравченко в нынешнем Динамо еще ого-го как попылил бы!
В словосочетании «с морозу» прошу не усматривать каких бы то ни было намеков. Это цитата», — написал Франков в Telegram.
Источник — Telegram
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... I think I am banana tree...
... I think I am banana tree...
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