Лидер АПЛ разгромно проиграл аутсайдеру впервые за 34 года

В поединке 28-го тура чемпионата Англии «Уотфорд», который перед эти туром занимал 19-е место в турнирной таблице, разгромил лидирующий «Ливерпуль» со счетом 3:0.
Это первый разгром для лидера чемпионата от команды из зоны вылета за последние 34 года. В 1985-м году «Лестер» разбил «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:0.
«Ливерпуль» прервал серию без поражений в АПЛ, которая составляла 44 матча.
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Источник — Opta
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