Лидер АПЛ разгромно проиграл аутсайдеру впервые за 34 года

В поединке 28-го тура чемпионата Англии «Уотфорд», который перед эти туром занимал 19-е место в турнирной таблице, разгромил лидирующий «Ливерпуль» со счетом 3:0.

Это первый разгром для лидера чемпионата от команды из зоны вылета за последние 34 года. В 1985-м году «Лестер» разбил «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:0.

«Ливерпуль» прервал серию без поражений в АПЛ, которая составляла 44 матча.