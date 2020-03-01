Сергей РЕБРОВ: «Мы заслужили эти голы и эту победу»

Украинский наставник рад победе над Дебреценом

  • 01.03.2020 09:10
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Сергей РЕБРОВ: «Мы заслужили эти голы и эту победу»
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В 23-м туре чемпионата Венгрии «Ференцварош» обыграл «Дебрецен» со счетом 2:0. Оба гола команда Сергея Реброва забила в первом тайме.

В составе хозяев весь поединок провели украинцы Александр Зубков и Игорь Харатин, а у «Дебрецена» ворота защищал еще один наш соотечественник Александр Надь.

После игры Ребров прокомментировал исход поединка: «В чемпионате не бывает легких матчей, сегодняшний не стал исключением. Дебрецен хорошо проанализировали нашу игру и попытались оказать на нас давление. Мы хорошо защищались, я рад, что у Дебрецена не было много шансов во втором тайме. Мы хорошо поработали после поражения в прошлом туре и заслужили эту победу и заслужили эти голы, потому что мы создали много моментов и реализовали несколько. Это был тяжелый матч, и нам удалось набрать три очка против хорошо организованной команды».

 

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Источник — Sport.ua

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