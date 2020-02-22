Ференцварош Реброва разгромно проиграл в чемпионате

Команда пропустила три гола за первый тайм

  • 22.02.2020 22:55
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Ференцварош Реброва разгромно проиграл в чемпионате
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В 22-м туре чемпионата Венгрии «Ференцварош» на выезде уступил «Мезьокьовешду» со счетом 0:3, причем все голы были забиты в первом тайме. Команда Сергея Реброва во второй раз проиграла в чемпионате. Победу хозяевам поля принес дубль полузащитника из Беларуси Александра Карницкого.

В составе «Ференцвароша» в стартовом составе вышли Зубков и Харатин, а у хозяев на замену вышел еще один украинец Нестеров.

В турнирной таблице «Ференцварош» по-прежнему на первом месте, он опережает «Фехервар» на три очка и имеет 2 матча в запасе. «Мезьокьовешд» идет третьим, отставая от лидера на пять очков.

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Источник — Sport.ua

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