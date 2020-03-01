Акапулько. Катерина Бондаренко проиграла парный финал

33-летняя украинская теннисистка Катерина Бондаренко (№494 WTA) не смогла выиграть парный финал на турнире в Акапулько.
В дуэте с канадской спортсменкой Шэрон Фичмен украинка в двух сетах проиграла американо-мексиканской паре Кравчик/Олмос — 3:6, 6:7 (5:7).
Поединок длился 1 час 35 минут.
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Источник — Sport.ua
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