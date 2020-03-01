«Фух...»: твиттер Арсенала выдохнул после поражения Ливерпуля

В поединке 28-го тура АПЛ «Ливерпуль» проиграл «Уотфорду» со счетом 0:3, прервав свою серию без поражений в чемпионате Англии, которая составила 44 матча.

«Фух…», — отреагировал на событие твиттер лондонского «Арсенала». Именно «канонирам» принадлежит рекорд по самой длительной серии без поражений в АПЛ. Она составила 49 матчей и длилась с мая 2003-го по октябрь 2004-го года.

После 28-ми сыгранных туров «Ливерпуль» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 79 очков. «Арсенал» расположился на 10-м месте с 37-ю очками.