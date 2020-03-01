В поединке 28-го тура чемпионата Англии лондонский «Челси» на выезде не сумел обыграть «Борнмут» (2:2).
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Борнмут» — «Челси» — 2:2
Голы: Лерма, 54, Кинг, 57 — Алонсо, 33, 85
Лучшие моменты матча Борнмут - Челси
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Маркос Алонсо (Челси).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Джошуа Кинг (Борнмут).
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Джефферсон Лерма (Борнмут).
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Маркос Алонсо (Челси).
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Источник — ФК Челси
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