АПЛ. Вест Хэм Ярмоленко выиграл и выбрался из зоны вылета, ничья Челси

Команда Дэвида Мойеса выиграла крайне важный матч

  • 29.02.2020 19:20
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АПЛ. Вест Хэм Ярмоленко выиграл и выбрался из зоны вылета, ничья Челси
© twitter.com/WestHam

«Вест Хэм» как минимум на время выбрался из зоны вылета, сумев добыть крайне важную победу в матче с «Саутгемптоном». Лондонцы победили 3:1 и поднялись на 16-е место.

Команда все еще играет без Андрея Ярмоленко, который пока не готов вернуться на поле.

Среди других результатов отметим ничью «Челси». Команда Фрэнка Лэмпарда сыграла с «Борнмутом» 2:2 и осталась 4-й. С учетом дисквалификации «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов, МЮ и «Тоттенхэм» наверняка обострят борьбу за топ-5.

АПЛ. 28-й тур.

Борнмут - Челси 2:2
Голы: Лерма, 54, Кинг, 57 - Алонсо, 33, 85

Вест Хэм - Саутгемптон 3:1
Голы: Боуэн, 15, Аллер, 40, Антонио, 54 - Обафеми, 31

Брайтон - Кристал Пэлас 0:1
Гол: Айю, 70

Ньюкасл - Бернли 0:0

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Источник — Sport.ua

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