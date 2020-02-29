АПЛ. Вест Хэм Ярмоленко выиграл и выбрался из зоны вылета, ничья Челси

«Вест Хэм» как минимум на время выбрался из зоны вылета, сумев добыть крайне важную победу в матче с «Саутгемптоном». Лондонцы победили 3:1 и поднялись на 16-е место.
Команда все еще играет без Андрея Ярмоленко, который пока не готов вернуться на поле.
Среди других результатов отметим ничью «Челси». Команда Фрэнка Лэмпарда сыграла с «Борнмутом» 2:2 и осталась 4-й. С учетом дисквалификации «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов, МЮ и «Тоттенхэм» наверняка обострят борьбу за топ-5.
АПЛ. 28-й тур.
Борнмут - Челси 2:2
Голы: Лерма, 54, Кинг, 57 - Алонсо, 33, 85
Вест Хэм - Саутгемптон 3:1
Голы: Боуэн, 15, Аллер, 40, Антонио, 54 - Обафеми, 31
Брайтон - Кристал Пэлас 0:1
Гол: Айю, 70
Ньюкасл - Бернли 0:0
Источник — Sport.ua
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