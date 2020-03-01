Акапулько. Надаль и Фриц будут бороться за титул

Рафаэль Надаль (№2, АТР) вышел в финал турнира АТР в Акапулько (Мексика). В полуфинале испанец, посеянный под первым номером, в двух сетах обыграл болгарского теннисиста Григора Димитрова — 6:3, 6:2.

В решающем матче турнира Надаль встретится с американцем Тэйлором Фрицем (№35, АТР), который в полуфинале одолел своего соотечественника Джона Изнера – 2:6, 7:5, 6:3.

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