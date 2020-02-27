Рафаэль НАДАЛЬ: «Не хочу, чтобы у Джоковича было больше Шлемов, чем у меня»

Рафаэль Надаль признался, что болеет против Новака Джоковича на турнирах Большого шлема:

«У нас хорошие отношения, но я точно не хочу, чтобы у него было больше «Шлемов», чем у меня. Хотя это не только Новака касается. Если мне нужно будет выбирать, кто выиграет титул – Новак или кто-то другой – я не выберу Джоковича.

Это вопрос соперничества, я не хочу лукавить. Если вы его спросите, за кого он будет болеть на Ролан Гаррос, он назовет Тима. Это нормально».

На данный момент на счету Надаля 19 титулов на Мэйджорах, а у Джоковича – 17.

В начале февраля серб отобрал у Надаля звание первой ракетки мира.