Рафаэль НАДАЛЬ: «Не хочу, чтобы у Джоковича было больше Шлемов, чем у меня»

Рафаэль Надаль признался, что болеет против Новака Джоковича на турнирах Большого шлема:
«У нас хорошие отношения, но я точно не хочу, чтобы у него было больше «Шлемов», чем у меня. Хотя это не только Новака касается. Если мне нужно будет выбирать, кто выиграет титул – Новак или кто-то другой – я не выберу Джоковича.
Это вопрос соперничества, я не хочу лукавить. Если вы его спросите, за кого он будет болеть на Ролан Гаррос, он назовет Тима. Это нормально».
На данный момент на счету Надаля 19 титулов на Мэйджорах, а у Джоковича – 17.
В начале февраля серб отобрал у Надаля звание первой ракетки мира.
Источник — Tennis365
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