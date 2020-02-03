Рейтинг ATP. Джокович обошел Надаля и вновь стал первой ракеткой мира

На прошлой неделе финишировал Открытый чемпионат Австралии. Серб Новак Джокович, который в финале обыграл Доминика Тима, стал первой ракеткой мира.

Выход в финал позволил Тиму подняться на четвертое место. Также в 10-ке свои позиции улучшили Гаэль Монфис, а Давид Гоффен выбил из 10-го места Роберто Баутисту Агута.

Топ-10 рейтинга ATP

Украинцы в топ-650 рейтинга ATP