Рейтинг ATP. Джокович обошел Надаля и вновь стал первой ракеткой мира

На прошлой неделе финишировал Открытый чемпионат Австралии. Серб Новак Джокович, который в финале обыграл Доминика Тима, стал первой ракеткой мира.
Выход в финал позволил Тиму подняться на четвертое место. Также в 10-ке свои позиции улучшили Гаэль Монфис, а Давид Гоффен выбил из 10-го места Роберто Баутисту Агута.
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Источник — Sport.ua
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