АЛЬВАРО: «Благодаря командной работе удалось сравнять счет»

Полузащитник ПФК «Львов» забил гол в матче против «Александрии»

  • 01.03.2020 02:48
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АЛЬВАРО: «Благодаря командной работе удалось сравнять счет»
© ПФК Львов. Альваро

Полузащитник ПФК «Львов» стал автором результативного удара, который принес «львам» ничью в поединке против «Александрии». После встречи бразилец прокомментировал результат противостояния.

- Это только благодаря командной работе, командным действиям смогли забить гол.

- После забитого гола ты станцевал на поле. Что означал этот танец и был ли он кому-то посвящен?
- Это обычное празднование для меня. Это бразильская самба.

- В концовке матча команда подсела, стали возникать ошибки. Но Вам удалось забить.
- Конечно, мы играли в меньшинстве, нам было трудно. Но благодаря работе на предсезонной подготовке, ежедневным тренировкам нам удалось сравнять счет.

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Источник — ФК Львов

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