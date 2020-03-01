АЛЬВАРО: «Благодаря командной работе удалось сравнять счет»

Полузащитник ПФК «Львов» стал автором результативного удара, который принес «львам» ничью в поединке против «Александрии». После встречи бразилец прокомментировал результат противостояния.

- Это только благодаря командной работе, командным действиям смогли забить гол.

- После забитого гола ты станцевал на поле. Что означал этот танец и был ли он кому-то посвящен?

- Это обычное празднование для меня. Это бразильская самба.

- В концовке матча команда подсела, стали возникать ошибки. Но Вам удалось забить.

- Конечно, мы играли в меньшинстве, нам было трудно. Но благодаря работе на предсезонной подготовке, ежедневным тренировкам нам удалось сравнять счет.