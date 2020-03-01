АЛЬВАРО: «Благодаря командной работе удалось сравнять счет»

Полузащитник ПФК «Львов» стал автором результативного удара, который принес «львам» ничью в поединке против «Александрии». После встречи бразилец прокомментировал результат противостояния.
- Это только благодаря командной работе, командным действиям смогли забить гол.
- После забитого гола ты станцевал на поле. Что означал этот танец и был ли он кому-то посвящен?
- Это обычное празднование для меня. Это бразильская самба.
- В концовке матча команда подсела, стали возникать ошибки. Но Вам удалось забить.
- Конечно, мы играли в меньшинстве, нам было трудно. Но благодаря работе на предсезонной подготовке, ежедневным тренировкам нам удалось сравнять счет.
Источник — ФК Львов
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