Егише МЕЛИКЯН: «Приятно, что у нас есть такой коллектив»

Главный тренер «Львова» прокомментировал ничью с «Александрией»

  • 01.03.2020 01:03
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Егише МЕЛИКЯН: «Приятно, что у нас есть такой коллектив»
© ПФК Львов. Егише Меликян

Главный тренер ПФК «Львов» Егише Меликян прокомментировал ничью «сине-золотых» в матче против «Александрии» (1:1).

- У нас была одна тактика на матч. Затем, после быстрого пропущенного гола, поменяли тактику на план B. А после удаления пришлось применять еще и третью тактику. И она сработала. Поздравляю нашу команду с этим. Эта игра доказала, что у нас есть команда, и эта команда показала дух. Мне приятно, что у нас есть такой коллектив.

- Насколько тяжело было играть в меньшинстве?
- Игра была тяжелой даже не в меньшинстве. Против нас играла «Александрия». Это команда, которая выступала в еврокубках. Я с уважением отношусь к этой команде, у нее хороший подбор игроков, и сыгранность. А вдесятером это было вдвое тяжелее.

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Источник — ФК Львов

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