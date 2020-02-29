Десна одержала первую крупную победу на своем поле в 26-м матче

В поединке с «Мариуполем» (4:0) «Десна» отпраздновала 6-ю крупную викторию в элитном дивизионе, в том числе 1-ю в 26-м матче на своем поле. Больше игр на премьерный разгром гостей понадобилось 5 клубам.
К слову, свою первую крупную победу в УПЛ подопечные Александра Рябоконя одержали в дебютном матче, разгромив в гостях… «Мариуполь» со счетом 4:1.
Самые поздние первые крупные победы клубов УПЛ на своем поле
|
Матч
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
64-й
|
Говерла
|
28.11.2009
|
Кривбасс
|
3:0
|
47-й
|
Александрия
|
20.09.2015
|
Карпаты
|
4:1
|
37-й
|
Сталь А
|
04.03.2007
|
Металлург Д
|
3:0
|
31-й
|
Карпаты
|
29.11.1993
|
Металлист
|
3:0
|
29-й
|
Николаев
|
17.08.1995
|
Прикарпатье
|
3:0
|
26-й
|
Нива Т
|
28.08.1993
|
Нива В
|
3:0
|
26-й
|
Десна
|
29.02.2020
|
Мариуполь
|
4:0
|
20-й
|
Кремень
|
11.04.1993
|
Волынь
|
3:0
|
18-й
|
Верес
|
06.09.1993
|
Металлист
|
4:0
|
18-й
|
Олимпик
|
03.10.2015
|
Металлург З
|
3:0
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Источник — Sport.ua
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