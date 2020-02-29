Десна одержала первую крупную победу на своем поле в 26-м матче

Больше игр на премьерный домашний разгром понадобилось только 5 клубам

  • 29.02.2020 22:04
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Десна одержала первую крупную победу на своем поле в 26-м матче
© facebook.com/desnafc

В поединке с «Мариуполем» (4:0) «Десна» отпраздновала 6-ю крупную викторию в элитном дивизионе, в том числе 1-ю в 26-м матче на своем поле. Больше игр на премьерный разгром гостей понадобилось 5 клубам.

К слову, свою первую крупную победу в УПЛ подопечные Александра Рябоконя одержали в дебютном матче, разгромив в гостях… «Мариуполь» со счетом 4:1.

Самые поздние первые крупные победы клубов УПЛ на своем поле

Матч

Клуб

Дата

Соперник

Счет

64-й

Говерла

28.11.2009

Кривбасс

3:0

47-й

Александрия

20.09.2015

Карпаты

4:1

37-й

Сталь А

04.03.2007

Металлург Д

3:0

31-й

Карпаты

29.11.1993

Металлист

3:0

29-й

Николаев

17.08.1995

Прикарпатье

3:0

26-й

Нива Т

28.08.1993

Нива В

3:0

26-й

Десна

29.02.2020

Мариуполь

4:0

20-й

Кремень

11.04.1993

Волынь

3:0

18-й

Верес

06.09.1993

Металлист

4:0

18-й

Олимпик

03.10.2015

Металлург З

3:0

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Источник — Sport.ua

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