Десна одержала первую крупную победу на своем поле в 26-м матче

В поединке с «Мариуполем» (4:0) «Десна» отпраздновала 6-ю крупную викторию в элитном дивизионе, в том числе 1-ю в 26-м матче на своем поле. Больше игр на премьерный разгром гостей понадобилось 5 клубам.

К слову, свою первую крупную победу в УПЛ подопечные Александра Рябоконя одержали в дебютном матче, разгромив в гостях… «Мариуполь» со счетом 4:1.

Самые поздние первые крупные победы клубов УПЛ на своем поле

Матч Клуб Дата Соперник Счет 64-й Говерла 28.11.2009 Кривбасс 3:0 47-й Александрия 20.09.2015 Карпаты 4:1 37-й Сталь А 04.03.2007 Металлург Д 3:0 31-й Карпаты 29.11.1993 Металлист 3:0 29-й Николаев 17.08.1995 Прикарпатье 3:0 26-й Нива Т 28.08.1993 Нива В 3:0 26-й Десна 29.02.2020 Мариуполь 4:0 20-й Кремень 11.04.1993 Волынь 3:0 18-й Верес 06.09.1993 Металлист 4:0 18-й Олимпик 03.10.2015 Металлург З 3:0

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ